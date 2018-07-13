Курс валют на сегодня: золото подешевело на 0,4%

Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 499,82 грн за 10 тройских унций (-1340,87 грн или -0,4%);

Серебро - 4174,19 грн за 10 тройских унций (-12,81 грн);

Платина - 219 791,02 грн за 10 тройских унций (-1 304,74 грн);

Палладий - 246 543,62 грн за 10 тройских унций (-2 615,3 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины утвердила законопроекты об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.