10:39 13.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс валют на сегодня: золото подешевело на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,4% до 326,5 тыс. гривен за 10 тройских унций.

Курс валют на сегодня: золото подешевело на 0,4%

Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 499,82 грн за 10 тройских унций (-1340,87 грн или -0,4%);

Серебро - 4174,19 грн за 10 тройских унций (-12,81 грн);

Платина - 219 791,02 грн за 10 тройских унций (-1 304,74 грн);

Палладий - 246 543,62 грн за 10 тройских унций (-2 615,3 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Верховная Рада Украины утвердила законопроекты об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.


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