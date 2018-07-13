Гройсман рассказал о прогрессе переговоров с МВФ касательно цены на газ

Так, Гройсман уверяет, что от международных партнеров Украины было пару ключевых требований, в частности относительно создания антикоррупционного суда, что очень важно для инвесторов и партнеров.

Сейчас, дискуссии продолжаются по вопросу относительно формирования цены на газ в Украине.

По словам главы правительства, нардепы пытаются найти правильный подход, но таким образом, чтобы украинцы не пострадали от этого.

"Нужны адекватные компенсаторы", - сказал Гройсман.

Гройсман добавил, что формирование тарифов на газ является одним из требований МВФ для очередного транша Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве одновременн "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта.