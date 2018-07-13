Гройсман рассказал о прогрессе переговоров с МВФ касательно цены на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что Украина уже год ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно цены на газ.
Так, Гройсман уверяет, что от международных партнеров Украины было пару ключевых требований, в частности относительно создания антикоррупционного суда, что очень важно для инвесторов и партнеров.
Сейчас, дискуссии продолжаются по вопросу относительно формирования цены на газ в Украине.
По словам главы правительства, нардепы пытаются найти правильный подход, но таким образом, чтобы украинцы не пострадали от этого.
"Нужны адекватные компенсаторы", - сказал Гройсман.
Гройсман добавил, что формирование тарифов на газ является одним из требований МВФ для очередного транша Украине.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве одновременн "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта.