В Украине взлетели цены на мясо

Цены на мясо на украинском рынке в январе-июне 2018 года выросли на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
При этом в июне текущего года цены на мясо и мясные продукты повысились на 17,5% в сравнении с июнем-2017.
Цены на молочные продукты на украинском рынке в июне повысились на 15,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Как сообщал "УРА-Информ", 10 июля Верховная Рада Украины утвердила законопроекты об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.