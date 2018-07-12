В Украине взлетели цены на мясо

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом в июне текущего года цены на мясо и мясные продукты повысились на 17,5% в сравнении с июнем-2017.

Цены на молочные продукты на украинском рынке в июне повысились на 15,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщал "УРА-Информ", 10 июля Верховная Рада Украины утвердила законопроекты об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.