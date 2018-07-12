В Украине снова подорожает табак и спиртное

Этой осенью водка в Украине подорожает на 12%, вина - на 20%, коньяк и бренди вырастут в цене на 10%.

Произошло значительное повышение цен на комплектующие, тару, спирт, логистику. Согласно сегодняшние цены не соответствуют реалиям и требуют корректировки, - рассказали в Минэкономразвития.

В правительстве также заявили о том, что цены не пересматривались с осени прошлого года в отличие от темпов инфляции.

Как сообщал "УРА-Информ", Минэкономразвития прогнозирует рост розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%.