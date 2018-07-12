12:55 12.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198671:roman_z

В Украине снова подорожает табак и спиртное

В ближайшее время цены на алкоголь и табак существенно возрастут. Повышение стоимости этой продукции будет продолжаться до 2026 года включительно. Это было одним из условий договора об ассоциации Украины с ЕС, сообщили в Минэкономразвития.

В Украине снова подорожает табак и спиртное

Этой осенью водка в Украине подорожает на 12%, вина - на 20%, коньяк и бренди вырастут в цене на 10%.

Произошло значительное повышение цен на комплектующие, тару, спирт, логистику. Согласно сегодняшние цены не соответствуют реалиям и требуют корректировки, - рассказали в Минэкономразвития.

В правительстве также заявили о том, что цены не пересматривались с осени прошлого года в отличие от темпов инфляции.

Как сообщал "УРА-Информ", Минэкономразвития прогнозирует рост розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице вновь митинг: люди не согласны с ценами на проезд - ФОТО Рада разрешила "Укроборонпрому" не отдавать долги России Минздрав внес правки в форму декларации с врачом Трамп отменил все встречи на саммите НАТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив