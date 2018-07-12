13:15 12.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198678:labazovych

Средневзвешенный курс доллара на межбанке сегодня составляет 26,23 грн

Национальныц бпнк Украины, 12 июля 2018 года, опубликовал оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины. Так, курс доллара в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,23 гривен/доллар. 

Средневзвешенный курс доллара на межбанке сегодня составляет 26,23 грн

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно недавно полученным сведениям, сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2350 - 26,2450 грн/доллар, евро 30,6582 - 30,6672 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль. При этом, курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,62 грн/евро.

В свою очередь сегодня торги проходят в следующем диапазоне:

USD/UAH   26,2250   26,2350

EUR/UAH   30,6150   30,6267

RUB/UAH   0,4221     0,4226

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",   Национальный банк Украины уменьшил курс золота на 0,9% до 328,58 тыс. гривен за 10 тройских унций. 


Поделиться
Читайте также:
 
Состоится ли реванш Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом? Порошенко встретился с Трампом "ДТЭК Энерго" в 2018г планирует увеличить добычу угля на 5-7% Дело в отношении сына Авакова закрывают, - НАБУ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив