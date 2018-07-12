Средневзвешенный курс доллара на межбанке сегодня составляет 26,23 грн

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно недавно полученным сведениям, сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2350 - 26,2450 грн/доллар, евро 30,6582 - 30,6672 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль. При этом, курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,62 грн/евро.

В свою очередь сегодня торги проходят в следующем диапазоне:

USD/UAH 26,2250 26,2350

EUR/UAH 30,6150 30,6267

RUB/UAH 0,4221 0,4226

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины уменьшил курс золота на 0,9% до 328,58 тыс. гривен за 10 тройских унций.