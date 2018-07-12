12:29 12.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада разрешила "Укроборонпрому" не отдавать долги России

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет государственному концерну "Укроборонпром" не отдавать долги стране-агрессору.

Рада разрешила

По словам секретаря парламентского Комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника, закон необходимо было принять, поскольку Россия активизировала работу по блокированию работы и банкротизации украинских оборонных предприятий.

Он добавил, что поскольку именно Россия нарушила юридические нормы, то Украина может отступить от своих обязательств по выполнению решений судов.

Нардеп заверил, что если не запретить России взимать долги с предприятий "Укроборонпрома", то военно-промышленный комплекс в Украине остановится, что будет на пользу страны-агрессора.

В документе отмечается, что до августа 2014 года Россия заключила ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса на поставку товаров военного назначения и двойного использования.

Сообщается, что большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полной.

То есть, средства были зачислены на украинские предприятия и товар по заказу был изготовлен, но не поставлен, поскольку был введен в действие указ президента, который предусматривает прекращение экспорта в РФ товаров военного назначения.

Сообщается, что после этого, российские предприятия-заказчики стали обращаться в суды на территории РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства "непреодолимой силы"(форс-мажорные).

В документе отмечается, что ход событий часто тормозит, а иногда даже может остановить работу предприятий украинского оборонно-промышленный комплекс, что негативно отражается на обороноспособности Украины.

Сообщается, что принятие закона обеспечит стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса, будет способствовать беспрепятственному осуществлению его реформирования, введет механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий и прочее.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины утвердила законопроекты об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.


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