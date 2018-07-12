Нацбанк ожидает увеличения денежных переводов в Украину

Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Мы увеличили прогноз по объему денежных переводов до 11,6 миллиардов долларов в этом году и до 12,2 миллиардов долларов - в следующем", - сказал он, добавив, что это связано с ростом трудовой миграции.

Сологуб объяснил, что трудовая миграция с одной стороны положительно отражается на платежном балансе, однако с другой - негативно влияет на инфляцию.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", в июне банки активизировали привлечение вкладов населения.