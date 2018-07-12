13:39 12.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Два блока Приднепровской ТЭС переведут с антрацита на газовый уголь

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК планирует в октябре-декабре 2018 перевести еще два энергоблока с антрацита на газовый уголь.

Два блока Приднепровской ТЭС переведут с антрацита на газовый уголь

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, 12 июля.

Сообщается, что ДТЭК планирует завершить перевод блока № 9 с угля марки "А" (антрацит) на марку "Г" (газовый) в октябре, а перевод блока №10 планируют завершить ко дню энергетика, чтобы запустить блок на украинском угле.

Также директор компании подчеркнул, что стоимость перевода двух энергоблоков составит 180-190 млн гривен. Кроме этого, в ходе переоснащения энергоблоков также будет инвестировано около 150 млн гривен в строительство фильтра для блока № 10 и реконструкцию фильтра на энергоблоке № 9. Таким образом, такое решение является вкладом в улучшение экологического состояния в Днепре и Днепропетровской области.

"Сумма инвестиций на Приднепровской ТЭС достигнет 320-350 млн гривен", - отметил гендиректор ДТЭК.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Генеральный директор ДТЭК "Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что их компания в ближайшие месяцы планирует увеличить добычу добываемого в Украине угля газовой группы на 5-7%.


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