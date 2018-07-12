12:59 12.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"ДТЭК Энерго" в 2018г планирует увеличить добычу угля на 5-7%

Генеральный директор ДТЭК "Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что их компания в ближайшие месяцы планирует увеличить добычу добываемого в Украине угля газовой группы на 5-7%. 

Такие сведения он предоставил представителям СМИ, 12 июля. 

По словам Сахарука, в 2018 году рядового угля ДТЭК "Энерго планирует добыть более 24 млн тонн. Так, 1 млн тонн - на Луганскую ТЭС и 1,1 млн тонн, в зависимости от режима работы, на Криворожскую ТЭС.

Кроме того, "ДТЭК" намерен в 2018 году экспортировать около 5 млрд кВт-ч электроэнергии, что соответствует показателям прошлого года.

" У нас есть возможность взаимовыгодно работать с "Центрэнерго", например, чтобы сбалансировать доставку", - пояснил гендиректор ДТЭК "Энерго", - добавил Сахарук.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области подразделения Объединенных сил под Марьинкой зафиксировали незаконную добычу угля.


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