Стало известно, на сколько предприятия "Нафтогаза Украины" пополнили госбюджет

По данным пресс-службы НАК, поступления от группы составили 17,7% общих доходов госбюджета за шесть месяцев.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

Добавим, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", cтоличная компания "Киевтеплоэнерг" о обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Национальной компании "Нафтогаз Украины". "Киевтеплоэнерг" просит суд признать заключенными договоров о поставках газа.