14:46 11.07.2018 | Экономика | Новости
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США претендуют на лидерство в мировой добыче нефти

Несмотря на довольно скромные собственные запасы нефти, Соединенные Штаты серьёзно претендуют на статус крупнейшего в мире производителя нефти.

США претендуют на лидерство в мировой добыче нефти

Согласно прогнозу американского федерального управления по вопросам энергетической информации, добыча нефти к концу будущего года достигнет 12 миллионов баррелей в день. Это позволит США обойти Россию по объемам добываемой нефти.

В прошлом году добыча "черного золота" выросла в США на 5,6 процента. Ожидается, что в нынешнем году она увеличится ещё на 15,4 процента благодаря бурному развитию сланцевого способа производства нефти.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,41 доллара за баррель. 


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