США претендуют на лидерство в мировой добыче нефти

Согласно прогнозу американского федерального управления по вопросам энергетической информации, добыча нефти к концу будущего года достигнет 12 миллионов баррелей в день. Это позволит США обойти Россию по объемам добываемой нефти.

В прошлом году добыча "черного золота" выросла в США на 5,6 процента. Ожидается, что в нынешнем году она увеличится ещё на 15,4 процента благодаря бурному развитию сланцевого способа производства нефти.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,41 доллара за баррель.