Нацбанк понизил курс золота до 328,58 тыс. гривен

Сообщается, что изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы.

Золото – 328 584,39 грн за 10 тройских унций (-2845,00 грн или -0,9%);

Серебро – 4 247,20 грн за 10 тройских унций (+48,55 грн);

Платина – 222 515,87 грн за 10 тройских унций (+2542,93 грн);

Палладий – 252 918,51 грн за 10 тройских унций (+4333,34 грн).

НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный онлайн-сервис TransferGo объявил о запуске бесплатных денежных переводов в Украину, что позволит украинским мигрантам отправлять деньги из Европы домой совершенно бесплатно, то есть без комиссии за услуги сервиса.