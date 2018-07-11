09:57 11.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк понизил курс золота до 328,58 тыс. гривен

В среду утром, 11 июля 2018 года, Национальный банк Украины уменьшил курс золота на 0,9% до 328,58 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Нацбанк понизил курс золота до 328,58 тыс. гривен

Сообщается, что изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. 

Золото – 328 584,39 грн за 10 тройских унций (-2845,00 грн или -0,9%);

Серебро – 4 247,20 грн за 10 тройских унций (+48,55 грн);

Платина – 222 515,87 грн за 10 тройских унций (+2542,93 грн);

Палладий – 252 918,51 грн за 10 тройских унций (+4333,34 грн).

НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный онлайн-сервис TransferGo объявил о запуске бесплатных денежных переводов в Украину, что позволит украинским мигрантам отправлять деньги из Европы домой совершенно бесплатно, то есть без комиссии за услуги сервиса.


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