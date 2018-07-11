13:33 11.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Мусорный завод во Львове хотят строить 12 компаний

Заявки на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов во Львове подали 12 компаний из 11 стран, — говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

Мусорный завод во Львове хотят строить 12 компаний

Это те компании, у которых есть большой опыт в Европе и в мире по строительству комплексов по переработке отходов. Сейчас комиссия будет изучать бэкграунд каждой из компаний и следующий этап — определение одной компании.

В горсовете также проинформировали, что оценка документов на соответствие квалификационным требованиям продлится 30 дней, после чего будет обнародован список компаний, допущенных к участию в основной части конкурса.

В соответствии с условиями тендера, строительство завода, который будет способен переработать 240 тысяч тонн отходов в год, будет продолжаться 24 месяца. После запуска завода в эксплуатацию победитель тендера еще год будет обслуживать комплекс и вести подготовку местных специалистов.

Как сообщал "УРА-Информ", Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить автобан Львов-Будапешт.


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