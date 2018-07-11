Мусорный завод во Львове хотят строить 12 компаний

Это те компании, у которых есть большой опыт в Европе и в мире по строительству комплексов по переработке отходов. Сейчас комиссия будет изучать бэкграунд каждой из компаний и следующий этап — определение одной компании.

В горсовете также проинформировали, что оценка документов на соответствие квалификационным требованиям продлится 30 дней, после чего будет обнародован список компаний, допущенных к участию в основной части конкурса.

В соответствии с условиями тендера, строительство завода, который будет способен переработать 240 тысяч тонн отходов в год, будет продолжаться 24 месяца. После запуска завода в эксплуатацию победитель тендера еще год будет обслуживать комплекс и вести подготовку местных специалистов.

Как сообщал "УРА-Информ", Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить автобан Львов-Будапешт.