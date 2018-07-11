МЭРТ в базовом сценарии ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 3% и его ускорения до 3,8% в 2020

Соответствующий базовый сценарий предлагает утвердить правительству Минэкономразвития.

Согласно недавно полученным сведениям, в базовом сценарии ожидается замедление инфляции с 13,7% в прошлом году до 9,9% – в текущем, 7,4% – в 2019 году, 5,6% – в 2020 году и 5% – в 2021 году.

МЭРТ разработало также два других сценария. Согласно более оптимистическому прогнозу, рост экономики Украины ускорится уже в следующем году до 4,1%, в 2020 году – до 5% и в 2021 году – до 5,4%, однако инфляция при этом будем выше: соответственно 8,7%, 7% и 5,2%.

Негативный сценарий предполагает замедление роста ВВП страны в следующем году до 1,1% с последующим незначительным ускорением до 1,6% и 2,1% соответственно в 2020 и 2021 годах. В то же время прогноз инфляции в этом сценарии ускорится в следующем году до 12,4% с последующим замедлением до 8,6% и 6,7% в 2020 и 2021 годах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последние 6 месяцев 2018 года инфляция в Украине достигла показателя в 12,6 процентов.