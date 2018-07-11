08:15 11.07.2018 | Экономика | Новости
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Китай намерен предоставить кредиты странам Ближнего Востока

Правительство Китая обещает предоставить кредиты объемом в 20 млрд долларов, и еще около 106 млн долларов в виде финансовой помощи странам Ближнего Востока.

Китай намерен предоставить кредиты странам Ближнего Востока

По словам лидера КНР Си Цзиньпина, такая модель финансовой протекции "нефть и газ +", поможет ускорить рост экономики региона.

Китай выделит 15 млн долларов на поддержку экономического развития Палестины кроме выделения дополнительных 91 млн долларов Иордании, Ливана, Сирии и Йемена, передает Reuters.

Глава КНР также объявил о планах создать консорциум китайских и арабских банков с фондом в размере три миллиарда долларов.

Как известно, Пекин в последние годы стал уделять больше внимания Ближнему Востоку, поскольку арабские страны играют важную роль в политической стратегии "Один пояс, один путь", согласно которой будут развиваться надежные торговые маршруты из Китая в Центральную и Юго-Восточную Азию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США. Так, в ходе встречи китайских представителей в стенах Белого дома с Дональдом Трампом, было решено начать процесс взаимного прекращение торгово-экономического противостояния в регионе АТР. Пекин готов идти на уступки американским властям, но при условии смягчение протекционистской политики Вашингтона.


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