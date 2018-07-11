Кабмин намерен повысить стипендии студентам

Соответствующее заявление сделал в ходе заседания правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Так, чиновник пояснил, что с 2019 года предлагается ряд изменений в сфере образования и студентов. Так, для стимуляции подготовку работников промышленности, IT-сферы, ИТ-индустрии. Сейчас существует определенная нехватка квалифицированных специалистов.

Кроме того, Кубов сообщил, сейчас идет работа над концепцией развития государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров не на год, а на три года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что вступительная кампания в этом году запланирована на 2-25 июля, в частности, будет осуществляться через регистрацию в электронном кабинете.