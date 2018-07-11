Кабмин отдал в собственность громадам 387 тыс. га земли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о передаче 387 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству, в собственность 251 объединенной территориальной громаде (ОТГ).
Об этом глава Кабмина сообщил в ходе правительственного заседания.
Как сообщалось, в Украине создано 665 ОТГ, которым может быть передано, по предварительной оценке, около 759 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности.
В конце минувшего года правительство утвердило постановление о передаче земли в собственность ОТГ за пределами населенных пунктов.
Как сообщал " УРА-Информ", четвертого июля, по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя Юрия Гелетия.