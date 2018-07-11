Газовый тариф не повлияет на миллиард от ЕС

Однако, как сообщил корреспонденту "Сегодня" один из европейских чиновников по украинскому направлению, власти нашей страны вряд ли согласятся с одним из основных требований МВФ о повышении тарифов на газ для населения.

"Конечно, мы будем все это обсуждать с МВФ. Но, в конечном счете, у ЕС будут свои условия для предоставления Украине нового пакета. Эти условия не должны быть обязательно идентичны условиям МВФ", – заявил еврочиновник.

Также по его словам, количество требований к Украине со стороны европейских партнеров будет уменьшена. Так как страна перебывает предвыборном периоде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европейского союза утвердил предоставление украинскому государству один миллиарда евро макрофинансовой помощи.