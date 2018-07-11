10:57 11.07.2018 | Экономика | Новости
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Америка введет новые пошлины на товары из Китая

Власти США опубликовали новый список китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10 процентов.

Америка введет новые пошлины на товары из Китая

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, такие меры приняты из-за нечестности китайских рынков. Кроме того, Китай в ответ таким действиям Америки, в ответ наложил подобные меры.

Так, новые тарифы коснутся тысяч наименований товаров из Китая. Таких, как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды и другие.

Они вступят в силу не ранее, чем через два месяца после публикации списка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять  таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США. По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, американское руководство должно понимать, что глобальный характер ведения экономики всегда подразумевает целую цепь сложных корпоративных, региональных и международных связей. 


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