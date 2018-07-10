"Укрзализныця" обещает запустить поезд из Киева в "Борисполь" через 144 дня

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, запуск железной дороги из Киева в "Борисполь" может пройти 1 декабря 2018 года.

Уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап - строительство самой эстакады.

"Укрзализныця" провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки: два - со стороны перегона Борисполь - Г. Кирпы, еще два - со стороны аэропорта "Борисполь".

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил проект строительства железной дороги, которая соединит киевский вокзал с международным аэропортом "Борисполь". Согласно тексту документа, стоимость проекта оценивается в 583,2 миллиона гривен.