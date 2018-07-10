12:50 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198507:roman_z

"Укрзализныця" обещает запустить поезд из Киева в "Борисполь" через 144 дня

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обещает, что первый поезд по железной дороге из Киева в аэропорт "Борисполь" будет запущен через 144 дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, запуск железной дороги из Киева в "Борисполь" может пройти 1 декабря 2018 года.

Уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап - строительство самой эстакады.

"Укрзализныця" провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки: два - со стороны перегона Борисполь - Г. Кирпы, еще два - со стороны аэропорта "Борисполь".

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил проект строительства железной дороги, которая соединит киевский вокзал с международным аэропортом "Борисполь". Согласно тексту документа, стоимость проекта оценивается в 583,2 миллиона гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы могут получать пенсии независимо от места проживания ЕС дал денег на помощь жителям Чернобыльской зоны На территории одной столичной школы нашли снаряд времен Второй мировой войны Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ просили Трампа заключить "большую сделку" с Путиным
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив