12:30 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198506:roman_z

Украинцы могут получать пенсии независимо от места проживания

Украинцы получили возможность получать и оформлять пенсии независимо от места проживания и прописки. Это стало возможным с запуском Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов, пояснил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Украинцы могут получать пенсии независимо от места проживания

По его словам, в настоящее время в Реестр внесены данные о 42 млн граждан.

По словам министра, Пенсионная реформа это не только повышение пенсий, но и улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует в том числе запуск Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов. На сегодня в нем зарегистрировано 42 млн человек — все, кто работают и получают пенсии. Теперь пенсию можно получить и назначить в любой точке страны, независимо от прописки.

Одновременно новый сервис обеспечивает регулярный процесс верификации пенсионеров, что позволяет избежать выплаты пенсий "мертвым душам".

Как сообщал УРА-Информ, украинские пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, с июля будут получать больше. Кабинет министров в очередной раз пообещал, что исправит свою ошибку и начнет добавлять тем, кто не получил ожидаемой надбавки в октябре прошлого года.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС дал денег на помощь жителям Чернобыльской зоны На территории одной столичной школы нашли снаряд времен Второй мировой войны Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ просили Трампа заключить "большую сделку" с Путиным Седокова рассказала, что на Украине все поддерживали сборную России по футболу - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив