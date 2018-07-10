Украинцы могут получать пенсии независимо от места проживания

По его словам, в настоящее время в Реестр внесены данные о 42 млн граждан.

По словам министра, Пенсионная реформа это не только повышение пенсий, но и улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует в том числе запуск Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов. На сегодня в нем зарегистрировано 42 млн человек — все, кто работают и получают пенсии. Теперь пенсию можно получить и назначить в любой точке страны, независимо от прописки.

Одновременно новый сервис обеспечивает регулярный процесс верификации пенсионеров, что позволяет избежать выплаты пенсий "мертвым душам".

Как сообщал УРА-Информ, украинские пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, с июля будут получать больше. Кабинет министров в очередной раз пообещал, что исправит свою ошибку и начнет добавлять тем, кто не получил ожидаемой надбавки в октябре прошлого года.