11:36 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вдвое нарастила экспорт яиц

За первое полугодие 2018 года Украина сумела экспортировать 44,4 тыс. тонн яиц в скорлупе, более чем на 39,99 млн долларов.

Украина вдвое нарастила экспорт яиц

Как сообщает Государственная фискальная служба, такие показатели в 1,93 раза превышают предыдущий период поставок.

По словам аналитика компании Pro-Consulting, украинскому государству удалось закрепится в статусе одного из крупнейших поставщиков яиц и яичных продуктов на мировом рынке.

Основными покупателями отечественных яиц являются страны региона MENA. ОАЭ за первое полугодие 2018 года импортировали украинских яиц на сумму 15,65 млн долларов. На втором месте Ирак, тут сумма меньше 7,3 млн долларов. Замыкает тройку лидеров Катар, туда импортировано на 3,8 млн долларов.

Кроме стран Ближнего Востока и Северной Африки Украина с прошлого года стала экспортировать и в страны ЕС, в частности, в Латвию, Италию и Германию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за четыре месяца этого года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 6,6 млрд долларов, увеличившись на 26,6%. Доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составляет 42,9%, а страны Евросоюза остаются основными внешними экономическими партнерами нашей страны.


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