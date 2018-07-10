14:32 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада утвердила новые правила маркировки пищевых продуктов

Сегодня 10 июля Верховная Рада Украины утвердила законопроекты об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.

Рада утвердила новые правила маркировки пищевых продуктов

Соответствующий законопроект поддержали 226 народных депутатов.

Так, согласно закону, будет запрещено указывать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение.

Соответствующие ограничения распространяются и на рекламу пищевых продуктов, с целью предоставления потребителю точной, достоверной и понятной информации о продукте.

Теперь потребители будут проинформированы о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Документом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию, учитывая, что замораживание и последующее размораживание определенных продуктов ограничивает возможности их дальнейшего использования и может влиять на их безопасность, вкусовые и физические свойства.

Как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине вступили в силу обновленные правила проверки качества продуктов, но населению не стоит в связи с этим ожидать повышение качества продуктов питания скоро.


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