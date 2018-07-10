Рада утвердила новые правила маркировки пищевых продуктов

Соответствующий законопроект поддержали 226 народных депутатов.

Так, согласно закону, будет запрещено указывать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение.

Соответствующие ограничения распространяются и на рекламу пищевых продуктов, с целью предоставления потребителю точной, достоверной и понятной информации о продукте.

Теперь потребители будут проинформированы о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Документом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию, учитывая, что замораживание и последующее размораживание определенных продуктов ограничивает возможности их дальнейшего использования и может влиять на их безопасность, вкусовые и физические свойства.

Как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине вступили в силу обновленные правила проверки качества продуктов, но населению не стоит в связи с этим ожидать повышение качества продуктов питания скоро.