15:28 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада упростила налогообложение для фермеров

Семейные фермерские хозяйства получили льготный порядок уплаты единого социального взноса.

Рада упростила налогообложение для фермеров

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики отныне украинские фермеры и их семьи, которые проживают в селах, становятся полноценными предпринимателями и получают ряд преимуществ. Официальный предпринимательский статус с льготным налогообложением позволяет им выходить на новые организованные рынки и увеличивать свои доходы.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета, семейные фермерские хозяйства смогут присоединиться к государственным программам поддержки и развивать свой бизнес.

В частности, принятые законом изменения устанавливают:

- льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов семейного фермерского хозяйства;

- уплату налога на доходы физических лиц с арендной платы за земельные участки (паи) в местные бюджеты по местонахождению таких земельных участков.

Отметим, законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств" обеспечивается возможность для жителей села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности для физических лиц-предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, в том числе семейное, и им предоставляется возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы.

Как сообщал УРА-Информ, нардепы предлагают новый налог для авто. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну подержанных автомобилей.


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