15:13 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть превысила отметку в 79 доллара за баррель

Фьючерсы на североморскую марки нефти Brent сегодня днем, 10 июля 2018 года, превысили 79 долларов за баррель.

Нефть превысила отметку в 79 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. 

Сообщается, что по состоянию на 15:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,14 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отметили эксперты, рост цен на нефть связан с целым рядом событий, в связи с чем возникли трудности в поставках сырья и дефицит предложения. В частности, речь идет о сбое в работе компании Syncrude в Канаде, снижении экспорта из Ливии и Венесуэлы, а также о возможной забастовке нефтяников в Норвегии.

Таже аналитики биржевых торгов подчеркнули, что цены на нефть повышаются на фоне намерений США полностью прекратить отгрузку нефти из Ирана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава США Дональд Трамп договорился с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом об увеличении добычи нефти в Персидском заливе. 


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