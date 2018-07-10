Нефть превысила отметку в 79 доллара за баррель

Фьючерсы на североморскую марки нефти Brent сегодня днем, 10 июля 2018 года, превысили 79 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Сообщается, что по состоянию на 15:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,14 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Как отметили эксперты, рост цен на нефть связан с целым рядом событий, в связи с чем возникли трудности в поставках сырья и дефицит предложения. В частности, речь идет о сбое в работе компании Syncrude в Канаде, снижении экспорта из Ливии и Венесуэлы, а также о возможной забастовке нефтяников в Норвегии.
Таже аналитики биржевых торгов подчеркнули, что цены на нефть повышаются на фоне намерений США полностью прекратить отгрузку нефти из Ирана.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава США Дональд Трамп договорился с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом об увеличении добычи нефти в Персидском заливе.