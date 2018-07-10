Морпорты Украины на 25% увеличили экспорт зерна

Наибольший рост объемов отгрузок, в процентном выражении наблюдалось по ячменю - 133 тыс. тонн против 65 тыс. тонн неделей ранее. Объем отгрузок кукурузы за отчетный период также увеличился и составил 159 тыс. тонн (+ 35%). В то же время, экспорт кукурузы снизился до 44 тыс. тонн, что на 49% уступает показателю неделей ранее.

Наибольший объем зерновых за отчетный период отгрузил порт Южный (130 тыс. тонн). На втором и третьем местах морпорты Одесса и Николаев - 116 тыс. тонн и 55 тыс. тонн соответственно.

Наибольший объем украинских зерновых на прошлой неделе было отгружено в Испанию (66 тыс. тонн). Далее следуют Китай (50 тыс. тонн) и Южная Корея (38 тыс. тонн).

Как сообщал УРА-Информ, в течении июня 19 областей Украины уже собрали 4,7 млн тонн зерновых культур. Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.