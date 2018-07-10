Международный онлайн-сервис объявил о запуске бесплатных переводов в Украину

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отправленые средства поступают на карточный счет получателя в Украине в течение 2-3 дней.

По данным TransferGo, только в первом квартале 2018 года украинские мигранты в странах Европы совершили более 45 тыс. Транзакций домой на сумму более восьми миллионов евро, что в 10 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодня компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе и Варшаве. Компания работает в Украине с начала 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, Закон " О валюте и валютных операциях" уже опубликован в пятничном выпуске парламентского издания "Голос Украины" и будет введен в действие 7 февраля 2019 года.