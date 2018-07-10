Киевтеплоэнерго будет торговать электроэнергией на оптовом рынке

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что членство в ОРЭ позволит КП "Киевтеплоэнерго" производить и продавать электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.

Так, теперь с первого августа 2018 года в управление КП "Киевтеплоэнерго" полностью перейдет не только тепловую, но и электрическую энергию.

Следует отметить, что ТЭЦ-5 является одной из самых мощных теплоэлектроцентралей в Украине, а ТЭЦ-6 – самой молодой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на третий квартал 2018 года. Для большинства потребителей тарифы немного увеличатся.