10:57 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киевтеплоэнерго будет торговать электроэнергией на оптовом рынке

Столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отныне будет полноправным членом Оптового рынка электроэнергии Украины. Такое решение было принято на заседании Совета ОРЭ.

Киевтеплоэнерго будет торговать электроэнергией на оптовом рынке

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что членство в ОРЭ позволит КП "Киевтеплоэнерго" производить и продавать электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии в соответствии с действующим законодательством.

Так, теперь с первого августа 2018 года в управление КП "Киевтеплоэнерго" полностью перейдет не только тепловую, но и электрическую энергию.

Следует отметить, что ТЭЦ-5 является одной из самых мощных теплоэлектроцентралей в Украине, а ТЭЦ-6 – самой молодой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на третий квартал 2018 года. Для большинства потребителей тарифы немного увеличатся.


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