12:10 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС дал денег на помощь жителям Чернобыльской зоны

Европейский Союз выделил пять миллионов евро на медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплицу, установку для сжигания лесных отходов, радиологическое картографирование территории и регулярное медицинское обследование детей Иванковского района Киевской области.

ЕС дал денег на помощь жителям Чернобыльской зоны

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе, помощь была оказана в рамках проекта ЕС "Оздоровительные и экологические программы вокруг Чернобыльской зоны отчуждения", представленного депутатами Европейского парламента Мишель Ривази и Джули Ворд в Киеве 10 июля при участии и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и замминистра экологии и природных ресурсов Николая Кузьо.

В рамках в проекта, в частности, Иванковской райбольнице предоставлено медицинское и лабораторное оборудование для измерения количества радиоактивных и химических веществ в человеческом организме и пищевых продуктах, проведено современное радиологическое картографирование территории вокруг Иванкова и создан информцентр для извещениях о потенциальных последствиях и способах избежания радиологических рисков. Также началась программа обследования состояния здоровья около 3 тысяч детей Иванковского района.

Кроме того, в районе построена теплица размером 7,5 тыс кв.м для обеспечения местного населения безопасными для здоровья овощами, которые не содержат радионуклидов.

В Чернобыле введен в эксплуатацию сжигатель лесных отходов стоимостью более одного миллиона евро для предотвращения лесных пожаров и распространения радиации в воздухе.

Всего с 1991 года ЕС оказазал поддержку в повышении безопасности ядерной отрасли Украины на сумму более 900 млн. евро.

Как сообщал УРА-Информ, на севере Киевской области поблизости с териториями зоны отчуждения ЧАЭС пограничники арестовали вооруженного мужчину.


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