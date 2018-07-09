12:50 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям - ФОТО

Сегодня девятого июля, начали выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в twitter.

Жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям - ФОТО

Отмечается, что выдачу денег начнут проводить на украинских пунктах пропуска на линии разграничения.

Кроме того, в мобильных передвижных отделениях "Ощадбанка" можно проводить другие финансовые операции.

С 9 по 13 июля вдоль линии разграничения в Донбассе будут работать передвижные мобильные пункты "Ощадбанка".

График их работы на этой неделе в 8-ми местах в Донецкой и Луганской областях обнародовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионный фонд Украины вновь внес правки для 2,7 млн работающих пенсионеров. Как отмечается, после перерасчета надбавки к пенсиям получили около двух млн пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн.


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