Жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям - ФОТО

Отмечается, что выдачу денег начнут проводить на украинских пунктах пропуска на линии разграничения.

Кроме того, в мобильных передвижных отделениях "Ощадбанка" можно проводить другие финансовые операции.

С 9 по 13 июля вдоль линии разграничения в Донбассе будут работать передвижные мобильные пункты "Ощадбанка".

График их работы на этой неделе в 8-ми местах в Донецкой и Луганской областях обнародовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионный фонд Украины вновь внес правки для 2,7 млн работающих пенсионеров. Как отмечается, после перерасчета надбавки к пенсиям получили около двух млн пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн.