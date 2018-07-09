Засуха убивает урожай в Крыму

Об этом сообщила так называемый "заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым" Алиме Зарединова на пресс-конференции в Симферополе в пятницу.

Прогнозируется, что валовой сбор составит около 816 тыс. тонн, - сказала Зарединова, добавив, что причиной снижения урожая стала засуха. Таким образом, ожидается снижение урожая зерновых в 1,6 раза.

Из-за нехватки влаги сельскохозяйственные предприятия Крыма приступили к уборке зерновых на 20 дней раньше обычного срока.

Прямой ущерб от засухи, нанесенный крымским хозяйствам, составляет, по информации Зарединовой, 250 млн рублей (60 млн. грн.).

По ее словам, оккупационные власти Крыма договорилось с кредитными организациями региона о продлении срока действия кредитов, взятых пострадавшими от засухи аграрными компаниями.

В шести районах Крыма из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее власти Крыма оценивали ущерб от засухи в один млрд рублей (400 млн. грн.).

На этой неделе так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить региону деньги на компенсацию ущерба, нанесенного сельскому хозяйству засухой и градом.

Как сообщал УРА-Информ, в Крыму установили режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.