12:10 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Верховный суд отменил взыскание почти 6,8 млрд гривен с ОПЗ в пользу Ostchem

Представительство Верховного Суда отменило решение суда г. Южный, согласно которому Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа имела право на взыскание с ПАО "Одесский припортовый завод" 5,2 миллиарда гривень непогашенного основного долга и 1,57 миллиарда пени.

Верховный суд отменил взыскание почти 6,8 млрд гривен с ОПЗ в пользу Ostchem

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей страничке в Facebook. 

Согласно его словам, Фонд подал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения решения Южного городского суда Одесской области. Таким образом, постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда решения суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. 

При этом, Трубаров подчеркнул, что в конце месяца должен состоятся конкурс на избрание советника для приватизации ОПЗ. В частности, который предложит пути решения долговых обязательств завода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение, которым окончательно признается действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.


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