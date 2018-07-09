Верховный суд отменил взыскание почти 6,8 млрд гривен с ОПЗ в пользу Ostchem

Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей страничке в Facebook.

Согласно его словам, Фонд подал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения решения Южного городского суда Одесской области. Таким образом, постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда решения суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

При этом, Трубаров подчеркнул, что в конце месяца должен состоятся конкурс на избрание советника для приватизации ОПЗ. В частности, который предложит пути решения долговых обязательств завода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение, которым окончательно признается действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.