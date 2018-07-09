15:33 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Валютный закон вступит в силу в феврале 2019 года

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Петром Порошенко Закон "О валюте и валютных операциях", либерализирующий обращение валюты, вступит в силу 7 февраля 2019 года.

Валютный закон вступит в силу в феврале 2019 года

Как следует из текста закона, опубликованного на сайте парламента, в рамках новых правил банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности. Кроме того, новый закон отменяет валютный контроль мелких расчетов, оставляя только действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.

Согласно закону, регуляторы финансового рынка, включая Национальный банк, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, должны привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом и обнародовать их не позднее чем за 30 календарных дней до дня вступления закона в силу. В то же время, вступление закона в силу не означает автоматическую отмену существующих на рынке ограничений НБУ.

Как ранее сообщал УРА-Информ, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал президентский закон о валюте.


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