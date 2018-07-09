В Украине продолжает расти инфляция

Согласно опубликованной информации на официальном сайте Гостата, потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с маем месяцем не изменились, но с январе средний показатель роста цен по стране составил 4,4 процента.

Цены на основные продукты питания показали следующие сальдо:

- на 2,1-0,2 процента снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину;

- на 0,7-0,4 процента подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки;

- цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6 процента;

- рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3 процента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", двумя неделями ранее инфляция в Украине замедлилась до 11,7 процентов. Как и ожидалось, постепенно исчерпывается действие временных факторов предложения, которые вызвали превышение фактических показателей потребительской инфляции во второй половине 2017 года и в первые месяцы текущего года, - говорится в сообщении.