15:51 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198454:roman_z

В середине лета украинцам могут ограничить подачу воды

В середине лета в украинских городах возможно значительное ограничение подачи воды. Ограничение подачи воды связано с заканчивающимися запасами хлора, необходимого для ее очистки.

В середине лета украинцам могут ограничить подачу воды

Об этом пишут Вести.

В Ассоциации водоканалов Украины 7 июля заявили, что запасов хлора на предприятиях осталось на срок от 5 до 20 дней. Проблема с реагентом возникла из-за того, что химзавод "ДнепрАзот" остановил работу из-за высокой цены на газ.

В Ассоциации водоканалов отметили, что если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена.

В "Киевводоканале" также отметили, что в связи с этой проблемой подача воды может быть ограничена до нескольких часов в сутки. Значительное ограничение подачи воды на предприятии считают единственным выходом из сложившейся ситуации.

Как ранее сообщал УРА-Информ, треть жителей Киева осталась без горячей воды. Руководитель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что его компания не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало. Поэтому, на сегодняшний день - это главная причина, почему жители Киева до сих пор имеют проблемы с горячей водой.


Поделиться
Читайте также:
 
Профильный комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму - ФОТО Дженнифер Лопес показала яркие фото с тренировки - ФОТО Валютный закон вступит в силу в феврале 2019 года Парламент внес коррективы в состав членов ЦИК
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив