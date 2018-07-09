В середине лета украинцам могут ограничить подачу воды

Об этом пишут Вести.

В Ассоциации водоканалов Украины 7 июля заявили, что запасов хлора на предприятиях осталось на срок от 5 до 20 дней. Проблема с реагентом возникла из-за того, что химзавод "ДнепрАзот" остановил работу из-за высокой цены на газ.

В Ассоциации водоканалов отметили, что если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена.

В "Киевводоканале" также отметили, что в связи с этой проблемой подача воды может быть ограничена до нескольких часов в сутки. Значительное ограничение подачи воды на предприятии считают единственным выходом из сложившейся ситуации.

Как ранее сообщал УРА-Информ, треть жителей Киева осталась без горячей воды. Руководитель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что его компания не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало. Поэтому, на сегодняшний день - это главная причина, почему жители Киева до сих пор имеют проблемы с горячей водой.