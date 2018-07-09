12:12 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198425:roman_z

Украинские аграрии уже собрали более шести миллионов тонн зерна

По состоянию на 6 июля сельскохозяйственные предприятия собрали 6,2 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур.

Украинские аграрии уже собрали более шести миллионов тонн зерна

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Аграрии убрали более 20 тысяч гектаров полей, средняя урожайность на них составляет 29,6 ц/га.

В соответствующий период прошлого года аграрии собрали 1,7 тыс тонн зерновых.

В целом зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году планируется убрать почти с десяти миллионов гектаров.

Минагрополитики прогнозирует урожай зерна в 2018 году на уровне более 60 млн тонн.

Как ранее сообщал УРА-Информ, урожай зерновых в 2017 году составил 61,92 млн тонн.


Поделиться
Читайте также:
 
Винницкая птицефабрика инвестирует в экологию - ВИДЕО Эксклюзив: АПК Украины развивается, – Дорошенко Россия покинула чемпионат мира по футболу За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 33 тыс. человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив