Украинские аграрии уже собрали более шести миллионов тонн зерна

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Аграрии убрали более 20 тысяч гектаров полей, средняя урожайность на них составляет 29,6 ц/га.

В соответствующий период прошлого года аграрии собрали 1,7 тыс тонн зерновых.

В целом зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году планируется убрать почти с десяти миллионов гектаров.

Минагрополитики прогнозирует урожай зерна в 2018 году на уровне более 60 млн тонн.

Как ранее сообщал УРА-Информ, урожай зерновых в 2017 году составил 61,92 млн тонн.