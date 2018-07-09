15:28 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина стала поставлять в Европу больше товаров

За четыре месяца этого года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 6,6 млрд долларов, увеличившись на 26,6%.

Украина стала поставлять в Европу больше товаров

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Микольская в своем Twitter.

По ее словам, доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составляет 42,9%, а страны Евросоюза остаются основными внешними экономическими партнерами нашей страны.

Ранее она сообщила, что экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2018 года составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с четырьмя месяцами 2017 года.

Как ранее сообщал УРА-Информ, с шестого июля, вступило в силу решение амариканского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 34 млрд долларов.


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