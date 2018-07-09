Шахта "Нововолынская" остановила свою работу

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он сообщил, что 5 июня в Министерстве энергетики и угольной промышленности согласно решению Кабмина произошло разделение бюджетных средств. Планировалось, что на погашение задолженности по заработной плате будет направлено 324 млн грн, из которых для ГП "Волыньуголь" предполагалось выделить 9,5 миллонов гривен. Однако эти суммы так и не поступили на одно из госпредприятий.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, 2 июля горняки шахты начали акцию протеста. Под землей двое суток находилось 39 мужчин. Они требовали выплатить им задолженность по зарплате за три месяца. 4 июля все шахтеры поднялись наверх, поскольку одному из бастующих стало плохо и его вынуждены были госпитализировать.