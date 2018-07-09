На Прикарпатье распространяется рак картофеля - зараженные овощи есть нельзя

Специалисты определили меры по уничтожению возбудителей болезни картофеля и ввели на пораженных территориях карантинный режим.

Рак картофеля проявляется как наросты на клубнях. В ранней фазе развития заражение распространяется по всей поверхности.

Сначала наросты светлые, затем буреют, поверхность их становится холмистая. Раковые образования могут быть различными по величине - от небольших горошин до размеров, превышающих клубень. Вокруг наростов отмирает ткань клубня и картофель гниет.

Рак вызывает устойчивый грибок, споры которого активизируются при влажной и теплой - плюс 15 градусов и больше. Цикл развития гриба длится 10-12 дней. За вегетационный период гриб может дать несколько поколений. Потери урожая при этом могут составлять до 80%.

Картофель, больной раком, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Также нельзя скармливать зараженные клубни животным в сыром виде.

Напомним, как ранее писал УРА-Информ, засуха убивает урожай в Крыму. Аграрии аннексированого Россией полуострова завершают уборку зерновых, ожидаемый урожай примерно на 500 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.