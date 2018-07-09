08:59 09.07.2018 | Экономика | Новости
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ЕБРР профинансирует строительство газопровода в обход России – ФОТО

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил предоставление кредита в размере 500 млн долларов на строительство Трансадриатического газопровода.

ЕБРР профинансирует строительство газопровода в обход России – ФОТО

Как сообщается на официальном сайте банка, бенефициаром по кредиту выступает Trans Adriatic Pipeline AG, которая занимается реализацией проекта строительства газопровода TAP.

Отмечается, что TAP это маленькая часть проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу.

Известно, что общая стоимость TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

"Южный газовый коридор" стоимостью более 40 млрд долларов протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно-Кавказский, а также Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы.

При этом, "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проект "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.


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