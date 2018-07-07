12:53 07.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, почему треть жителей Киева осталась без горячей воды

Руководитель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что его компания не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые "Киевтеплоэнерго" еще не признало. Поэтому, на сегодняшний день - это главная причина, почему жители Киева до сих пор имеют проблемы с горячей водой.

Стало известно, почему треть жителей Киева осталась без горячей воды

Соответствующее заявление глава компании сделал в эфире украинского телеканала.

Отметим, что в данное время пока неизвестно, когда киевляни смогут полноценно принять душ или помыть посуду в горячей воде. При этом, Коболев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" - это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность Киевская городская государственная администрация.

"Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании "Киевэнерго" были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы - это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона", - сообщил Коболев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" с марта 2013 года.


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