Гривна снова подешевела: НБУ понизил курс гривны более чем на полкопейки

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно недавно полученным сведениям, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2616,2366 гривны (+0,6156);

– 100 евро – 3078,0024 гривны (+24,2649);

– 10 российских рублей – 4,2193 (-0,0007).

Курс доллара на межбанке в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,165 грн/долл, курс в покупке повысился на полкопейки – до 26,155 грн/долл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон "О валюте и валютных операциях" уже опубликован в пятничном выпуске парламентского издания "Голос Украины" и будет введен в действие 7 февраля 2019 года.