Закон "О валюте" начнет действовать в феврале

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Этот закон вступает в силу в день, следующий за днем его обнародования, и вводится в действие через семь месяцев после вступления в силу.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях".

Президент Петр Порошенко подписал документ 4 июля.

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора - "разрешено все, что прямо не запрещено". Закон призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.