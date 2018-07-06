17:29 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Закон "О валюте" начнет действовать в феврале

Закон "О валюте и валютных операциях" уже опубликован в пятничном выпуске парламентского издания "Голос Украины" и будет введен в действие 7 февраля 2019 года.

Закон

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Этот закон вступает в силу в день, следующий за днем его обнародования, и вводится в действие через семь месяцев после вступления в силу.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях".

Президент Петр Порошенко подписал документ 4 июля.

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора - "разрешено все, что прямо не запрещено". Закон призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.


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