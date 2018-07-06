18:33 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "зеленую" энергетику в Украине вложили более 1 миллиарда евро

За последние три года в украинские проекты по альтернативной энергетики было инвестировано более 1,1 млрд евро.

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Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Савчука.

Как один из лучших примеров он назвал недавно открытую инновационную теплоэлектростанцию на биомассе в городе Каменец-Подольском. Этот проект поддержал Всемирный банк.

Лидером в финансировании "зеленых" проектов на сегодня является "Укргазбанк", который в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией реализует программу эко-банкинга. С начала работы программы в апреле 2016 года уже прокредитовано проектов общей мощностью 572 МВт на 341 млн евро.

Также растут мощности биогазовых установок: с 10 таких объектов мощностью 14,5 МВт по состоянию на конец 2014 года до 28 установок мощностью 41 МВт по состоянию на конец апреля 2018 года.

Как писал УРА-Информ, значительный неиспользованный потенциал имеет такой ресурс как мусор. При переработке мусора и дальнейшем производстве энергии можно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа.


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