В "зеленую" энергетику в Украине вложили более 1 миллиарда евро

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Савчука.

Как один из лучших примеров он назвал недавно открытую инновационную теплоэлектростанцию на биомассе в городе Каменец-Подольском. Этот проект поддержал Всемирный банк.

Лидером в финансировании "зеленых" проектов на сегодня является "Укргазбанк", который в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией реализует программу эко-банкинга. С начала работы программы в апреле 2016 года уже прокредитовано проектов общей мощностью 572 МВт на 341 млн евро.

Также растут мощности биогазовых установок: с 10 таких объектов мощностью 14,5 МВт по состоянию на конец 2014 года до 28 установок мощностью 41 МВт по состоянию на конец апреля 2018 года.

Как писал УРА-Информ, значительный неиспользованный потенциал имеет такой ресурс как мусор. При переработке мусора и дальнейшем производстве энергии можно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа.