В США вступили в силу пошлины на товары из Китая

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как заявили в Вашингтоне, китайские предприятия присваивают себе американскую интеллектуальную собственность и технологии. Также власти США считают, что Пекин применяет нечестные торговые практики.

Согласно словам Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд. долларов в год.

При этом, в Пекине отметили, что в ближайшее время дадут решительный ответ Вашингтону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума.