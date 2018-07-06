12:10 06.07.2018 | Экономика | Новости
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В США вступили в силу пошлины на товары из Китая

С сегодняшнего дня, шестого июля, вступает в силу решение амариканского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 34 млрд долларов.

В США вступили в силу пошлины на товары из Китая

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

Как заявили в Вашингтоне, китайские предприятия присваивают себе американскую интеллектуальную собственность и технологии. Также власти США считают, что Пекин применяет нечестные торговые практики.

Согласно словам Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд. долларов в год.

При этом, в Пекине отметили, что в ближайшее время дадут решительный ответ Вашингтону. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума.


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