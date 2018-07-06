Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море

Об этом сообщил и.о. председателя Госслужбы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook.

Сейсморазведочные и геохимические работы будут продолжаться 15 дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая в Украине нашли новое месторождение газа. Изученные запасы месторождения составляют более 300 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы оцениваются в более чем 1,5 миллиарда кубометров.