14:56 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198284:roman_z

Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море

Сегодня, 6 июля, из Одессы отойдет рейс единственного в Украине исследовательского судна "Искатель". Оно займется поиском нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря.

Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море

Об этом сообщил и.о. председателя Госслужбы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook.

Сейсморазведочные и геохимические работы будут продолжаться 15 дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая в Украине нашли новое месторождение газа. Изученные запасы месторождения составляют более 300 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы оцениваются в более чем 1,5 миллиарда кубометров.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве полицейского УПЛ разрешила "Черноморцу" играть в премьер-лиге Луценко лично будет расследовать трагедию на Ровенском полигоне В Европе отменят переходы на летнее и зимнее время
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив