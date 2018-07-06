Глава Кабмина рассказал, сколько составляют дотации государственным шахтам в год

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил глава правительства Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, к сожалению большинство дел угольной отрасли является неудовлетворительным и не устраивает шахтеров.

Перед правительством на сегодня стоит большая разница, между себестоимостью добывающегося угля и его ценой на продаже. Известно, что эта разница не в пользу государственных шахт и поэтому на сегодняшний день дотируется каждая тонна угля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. в данное время число активистов превышает 200 человек. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.