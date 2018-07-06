11:58 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198267:nastya

Глава Кабмина рассказал, сколько составляют дотации государственным шахтам в год

Размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет три млрд гривен.

Глава Кабмина рассказал, сколько составляют дотации государственным шахтам в год

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил глава правительства Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, к сожалению большинство дел угольной отрасли является неудовлетворительным и не устраивает шахтеров.

Перед правительством на сегодня стоит большая разница, между себестоимостью добывающегося угля и его ценой на продаже. Известно, что эта разница не в пользу государственных шахт и поэтому на сегодняшний день дотируется каждая тонна угля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров. в данное время число активистов превышает 200 человек. Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.


Поделиться
Читайте также:
 
В Тбилиси стреляли в зятя президента Грузии ЧП на Ровенском полигоне: Гройсман обещает обеспечить недопущения подобных трагедий Эксклюзив: Руслана Лыжичко ратует за "зелёную" энергию За два года объем финансирования науки в Украине вырос почти на 70%
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив