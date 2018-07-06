10:11 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк понизил курс золота до 331,03 тыс. гривен за 10 унций

В пятницу, шестого июля 2018 года, Национальный банк Украины по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на на 0,4% до 331,03 тыс. гривен за 10 тройских унций. 

Нацбанк понизил курс золота до 331,03 тыс. гривен за 10 унций

Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы.

Согласно недавно полученным сведениям, курс валют выглядит следующим образом:

- Золото – 331 032,99 грн за 10 тройских унций (-1266,02  грн или -0,4%);

- Серебро – 4 240,66 грн за 10 тройских унций (+29,09 грн);

- Платина – 220  424,37 грн за 10 тройских унций (-1126,93 грн);

- Палладий – 250 054,31 грн за 10 тройских унций (-216405 грн).

Добавим, что операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины вводит новую систему за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек.


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