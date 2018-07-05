Трамп призвал ОПЕК в срочном порядке снизить цены на бензин

Как утверждает американский лидер, из-за ОПЕК цены на бензин растут, в то время как США защищают многих членов этой организации. Американский лидер призвал организацию снизить цены прямо сейчас.

Кроме того, ранее Трамп заявлял, что ОПЕК манипулирует рынками нефти. Он говорил, что организации следует прекратить это делать.

Также хозяин Белого дома уверен, что участницам соглашения нужно увеличить производство нефти на два миллиона баррелей в сутки, что приведет к снижению цен на нефть и, соответственно, на бензин.

Добавим, что на заседании, которое состоялось накануне члены ОПЕК решили нарастить нефтедобычу на миллион баррелей в сутки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость нефти североморской марки Brent составляет менее 78 долларов за баррель. По состоянию на четыре часа дня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,69 долларов за баррель. Это на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.