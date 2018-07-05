09:19 05.07.2018 | Экономика | Новости
100198178:nastya

Трамп призвал ОПЕК в срочном порядке снизить цены на бензин

По мнению президента США Дональда Трампа, организация стран-экспортеров нефти недостаточно делает для снижения цен на бензин. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Трамп призвал ОПЕК в срочном порядке снизить цены на бензин

Как утверждает американский лидер, из-за ОПЕК цены на бензин растут, в то время как США защищают многих членов этой организации. Американский лидер призвал организацию снизить цены прямо сейчас.

Кроме того, ранее Трамп заявлял, что ОПЕК манипулирует рынками нефти. Он говорил, что организации следует прекратить это делать.

Также хозяин Белого дома уверен, что участницам соглашения нужно увеличить производство нефти на два миллиона баррелей в сутки, что приведет к снижению цен на нефть и, соответственно, на бензин.

Добавим, что на заседании, которое состоялось накануне члены ОПЕК решили нарастить нефтедобычу на миллион баррелей в сутки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость нефти североморской марки Brent составляет менее 78 долларов за баррель. По состоянию на четыре часа дня цена барреля нефти Brent находится на уровне 77,69 долларов за баррель. Это на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.


Поделиться
Читайте также:
 
Верховная Рада сегодня внесет изменения в состав ЦИК Лидеры стран НАТО проведут встречу с участием президентов Украины и Грузии На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, есть пострадавшие На Херсонщине полицейские задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив