15:33 05.07.2018 | Экономика | Новости
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Россиянам запретили тянуть свой военный металлолом на британскую авиавыставку

Российская техника не будет представлена на международной авиационно-космической выставке "Фарнборо-2018", которая пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля.

Россиянам запретили тянуть свой военный металлолом на британскую авиавыставку

Об этом сообщает DW.

В то же время на авиасалон отправится российская делегация, сообщают источники российских СМИ. По его словам, экспозиции российских компаний на выставке не будет.

Организатор авиасалона Society of British Aerospace Companies еще в ноябре 2017 года отказал России в праве выставлять боевые самолеты, вертолеты и технику военного назначения.

Ограничения для российских участников определены британской организацией по контролю над экспортом, сообщила представитель организаторов. Эти меры обоснованы санкциями ЕС на сделки с оружием и военной техникой из РФ.

Как ранее сообщал УРА-Информ, лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.


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