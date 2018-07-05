Россиянам запретили тянуть свой военный металлолом на британскую авиавыставку

Об этом сообщает DW.

В то же время на авиасалон отправится российская делегация, сообщают источники российских СМИ. По его словам, экспозиции российских компаний на выставке не будет.

Организатор авиасалона Society of British Aerospace Companies еще в ноябре 2017 года отказал России в праве выставлять боевые самолеты, вертолеты и технику военного назначения.

Ограничения для российских участников определены британской организацией по контролю над экспортом, сообщила представитель организаторов. Эти меры обоснованы санкциями ЕС на сделки с оружием и военной техникой из РФ.

Как ранее сообщал УРА-Информ, лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.